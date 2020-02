World Routes approda a Milano per l’edizione 2020

di Lino Vuotto

14:51

Oltre 300 compagnie aeree e 700 aeroporti, più di 3.500 delegati e un impatto economico sul territorio nel breve medio termine stimato in 190 milioni di euro. Sono questi i numeri di World Routes 2020, il più importante evento annuale per il mondo dell’aviazione che per la prima volta approda a Milano.



Dal 5 all’8 settembre tutta l’industria aeronautica si darà appuntamento a Rho Fiera per tracciare le rotte (nel vero senso del termine) del futuro. Un traguardo raggiunto da Sea Aeroporti Milano grazie alla collaborazione con l’altro scalo del territorio, Bergamo, insieme a Comune e Regione Lombardia e l’Enit.



Secondo Vittorino Capobianco, head of destination management di Sea e project manager per World Routes, “l’evento rappresenta un’occasione unica per Milano e il territorio oltre che per i tre aeroporti. Le città che in precedenza hanno ospitato questo appuntamento hanno visto crescere le proprie rotte del 6-7 per cento. E ogni volo in più significa anche più turisti”.