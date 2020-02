Ryanair corre in aiuto dei passeggeri di Air Italy con le tariffe di salvataggio

09:53

Ryanair scende subito in campo con le tariffe di salvataggio per i passeggeri di Air Italy dopo la messa in liquidazione della compagnia aerea: un piano che riguarda 11 rotte da/per 7 aeroporti italiani.

Nel dettaglio sono disponibili sui voli nazionali da/per Cagliari, Catania, Lamezia, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Palermo, nonché sulle rotte internazionali da Milano Bergamo a Londra Stansted e Londra Southend.



“Queste tariffe di salvataggio sono già disponibili sul sito Ryanair.com – informa la compagnia -: sono valide per viaggi da febbraio a maggio, ma devono essere prenotate entro la mezzanotte di giovedì (13 febbraio)”.