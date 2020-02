Cathay Pacific: voli interrotti fino al 28 marzo

09:24

La conferma arriva dalla stessa compagnia: i voli Cathay Pacific da e per Roma e Milano sono sospesi fino a nuova decisione del Governo italiano, mentre sono bloccati fino al 28 marzo quelli per Londra Gatwick, Washington DC, Newark, Male, Davao, Clark, Jeju, Taichung, e tutte le città della Cina continentale a eccezione di Pechino, Shanghai, Chengdu e Xiamen.

“A causa della diffusione del coronavirus e del conseguente calo della domanda del mercato - spiega la compagnia in una nota - abbiano ridotto di circa il 90% i voli di Cathay Pacific e Cathay Dragon nella Cina Continentale”.



Su Londra, però, la compagnia sospende il collegamento per Gatwick ma mantiene il servizio regolare da Heathrow, sul quale opera oltre 100 voli al mese.

La data di blocco dei voli, spiega il vettore nel suo statement, è comunque soggetta a variazione.



Le mosse per i passeggeri

Nel caso di prenotazione diretta del volo con Cathay, il vettore comunica che è possibile effettuare una nuova prenotazione tramite la funzione ‘Manage Booking’. Anche se si è in possesso di un biglietto parzialmente utilizzato o verso destinazioni temporaneamente sospese, è possibile ottenere il rimborso per la parte del viaggio non effettuata tramite la stessa funzione, utilizzabile però solo da coloro che hanno prenotato direttamente con il vettore.

Per tutte le destinazioni europee Cathay offre opzioni di volo alternative.