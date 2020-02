Air Italy e i conti in rosso: tutti i debiti da saldare

14:51

Non sarà una passeggiata quella dei liquidatori di Air Italy, Franco Lagro ed Enrico Laghi, per completare l’operazione ‘in bonis’, come deciso dai due azionisti di riferimento della compagnia, ovvero Alisarda e Qatar Airways.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Stampa, infatti, per potere pagare tutti i creditori sarebbe necessario una nuova immissione di fondi all’interno delle casse. Circa trenta milioni di euro stando al valore attuale degli asset, ma probabilmente ancora di più considerando che con la liquidazione della società il valore stesso è destinato a scendere progressivamente.



I numeri

Lo sbilancio patrimoniale sarebbe calcolato in circa 53 milioni di euro, 42 dei quali legati ai biglietti già venduti, contando anche il debito dovuto alla controllante Aqa Holding, che già nello scorso mese di giugno aveva rinunciato ad altri 90 milioni per evitare l’abbattimento del capitale sociale.



A livello generale arriva invece la conferma sulle cifre del rosso della compagnia: nel 2019 fino a fine novembre le perdite sono state quantificate in 210 milioni di euro su un fatturato da 309,5 milioni; a queste si aggiungerebbero poi altri 18 milioni del mese di dicembre. Cifra che ha convinto Alisarda a staccare la spina, lasciando Qatar Airways senza altri soci e senza altre soluzioni se non la messa in liquidazione di Air Italy.