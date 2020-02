MarinoBus: più collegamenti tra Puglia, Basilicata e Roma

11:24

Dal prossimo primo marzo MarinoBus potenzierà ulteriormente i collegamenti tra Puglia e Basilicata verso Roma. Con le nuove linee sarà più agevole raggiungere dalle due regioni anche Salerno, Caserta e Napoli.

“Capillarità, frequenza e comfort dei collegamenti sono le parole-chiave della strategia di rafforzamento sul mercato della nostra azienda che mantiene sempre i clienti e le loro esigenze al centro di qualsiasi scelta imprenditoriale – spiega Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus –. Oggi garantiamo più di 6.000 collegamenti per oltre 250 destinazioni tra cui, tramite gli hub di Milano e Bologna, numerose mete estere. Ma, sebbene il profilo del nostro marchio abbia ormai da tempo un respiro internazionale, continuiamo a dimostrare con i fatti quanto siamo determinati a mantenere elevato il servizio anche nelle nostre aree tradizionali, offrendo un comfort di viaggio in continua crescita”.



I collegamenti

Per quanto riguarda i collegamenti dalla Puglia, i passeggeri potranno usufruire di corse dirette verso la Capitale dal Salento e dal Tarantino. In particolare da Nardò, Gallipoli, Maglie, Lecce, Brindisi, Francavilla, Grottaglie e Taranto.



In Basilicata, invece, non solo verrà raddoppiata la corsa giornaliera per e da Roma, ma verranno avviati nuovi collegamenti proprio verso la Puglia nonché verso Napoli, Salerno e Caserta: queste novità interesseranno il capoluogo Potenza e due fermate lungo la Strada Statale Basentana nei pressi dei comuni di Salandra e Ferrandina nel Materano.