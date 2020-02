Il futuro di Luke Air e Blue Panorama sul prossimo numero di TTG Magazine

15:53

Ha appena concluso un annata con ricavi in netto rialzo, un’ebitda da 4,5 milioni e un network in crescita. Ora per Blue Panorama si apre l’anno della svolta, quella annunciata dal presidente Uvet Luca Patanè, con la nuova sfida Luke Air presentata nel corso del Biz Travel Forum.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online da lunedì 24 febbraio, il direttore di TTG Remo Vangelista analizza la nuova sfida che si trova ad affrontare l’imprenditore che si sta “appassionando alle compagnie aeree”, come ha lui stesso rivelato.



Una sfida che arriva in uno dei momenti più difficile della storia del trasporto aereo italiano, con Alitalia sempre alla ricerca di un compratore e Air Italy ed Ernest uscite di scena. Ma ancora più appassionante per uno come Patanè che dice: “Bisogna avere il coraggio di cambiare, fare cose nuove. Anche nei momenti difficili”.