Aegean: nessuna modifica al piano voli

14:14

Piano voli inalterato su tutte le destinazioni, Italia compresa, e possibilità di cambiare la data di partenza senza costi aggiuntivi.

È questa la decisione presa dalla compagnia aerea greca Aegean alla luce dell’emergenza in atto per l’epidemia del coronavirus. “Tutti i passeggeri in possesso di un biglietto per tutte le destinazioni del proprio network – spiega il vettore in una nota -, con date di partenza da oggi fino al 20 marzo, che desiderano cambiarlo per una data successiva, a causa dell'epidemia di Coronavirus, possono farlo senza alcun costo”.



Quella di Aegean rappresenta una decisione temporale mentre si manterrà a stretto contatto con le autorità competenti valutando “eventuali ulteriori misure che potrebbero essere ritenute necessarie”.