Heathrow in volata, nel 2019 record di passeggeri e utili

19:30

L'aeroporto di Heathrow ha dichiarato di non aspettarsi che l'epidemia di coronavirus abbia "un impatto negativo diretto" sui suoi risultati finanziari, in quanto, come riportato da Travelmole, lo scalo ha annunciato il nono anno consecutivo di crescita dei passeggeri.

Il record del 2019

Lo scorso anno Heathrow ha gestito un record di 80,9 milioni di passeggeri, l'1 per cento in più rispetto al 2018. Le entrate sono aumentate del 3,4 per cento a 3,1 miliardi di sterline, mentre gli utili sono cresciuti del 4,6 per cento a 1,9 miliardi di sterline.



Terza pista necessaria

Annunciando il risultato alla vigilia di una decisione sull'opportunità o meno di Heathrow di costruire una terza pista, l'amministratore delegato John Holland-Kaye ha affermato che sarebbe il "catalizzatore del successo del Regno Unito dopo la Brexit". Se l'espansione venisse bloccata, l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi sorpasserebbe Heathrow come il più grande hub Europa entro i prossimi due anni.