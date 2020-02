Accordo Latam-Delta: nuovi vantaggi per i frequent flyer

10:52

Proseguono le attività per implementare l'accordo quadro annunciato da Latam e Delta a settembre 2019. Latam ha annunciato di aver firmato un accordo sul programma fedeltà con Delta che consentirà vantaggi reciproci per i propri frequent flyer, a partire dal 1 aprile 2020.

I membri di Latam Pass saranno in grado di accumulare e riscattare miglia sui voli Delta attraverso la sua rete che conta oltre 300 destinazioni in tutto il mondo. Allo stesso modo, i membri di Delta SkyMiles saranno in grado di guadagnare e utilizzare miglia sui voli Latam.



Come altro pilastro degli accordi, a partire dal 27 febbraio 2020, i clienti Latam possono acquistare voli in codeshare tra Delta e Latam Airlines Perù (per voli operati a partire dal 29 marzo 2020) e Latam Airlines Ecuador (per voli operati a partire dal 15 marzo 2020), per oltre 74 rotte negli Stati Uniti e in Canada. I passeggeri Delta possono anche acquistare voli in codeshare con le affiliate di Latam in Perù, Ecuador e Colombia, offrendo fino a 51 rotte in tutta l’America Latina.



Latam Airlines Brasil ha inoltre firmato un altro accordo di codeshare con Delta che entrerà in vigore nella prima metà del 2020.