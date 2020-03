Lufthansa sposta i voli da Tegel al nuovo aeroporto di Berlino

13:56

L’addio a Tegel per i vettori del gruppo Lufthansa sarà il prossimo 7 novembre, con l’ultimo collegamento da Berlino a Monaco. A partire dalle 6.30 dell’8 novembre 2020, infatti, i voli dei vettori del gruppo Lh per la capitale tedesca decolleranno e atterreranno al nuovo Berlin Brandenburg Airport (Ber), atteso in apertura per il 31 ottobre prossimo.

Una lunghissima attesa quella per l’apertura del nuovo aeroporto di Berlino, che ha incontrato sul suo cammino una serie di intoppi burocratici e non che ne hanno a lungo ritardato il debutto.



Per quanto riguarda i vettori del gruppo, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines inizieranno a operare dal Ber l’8 di novembre, come Lufthansa, mentre per quanto riguarda Eurowings, il primo volo dal nuovo aeroporto dovrebbe partire già il 4 novembre.



Il nuovo aeroporto ospiterà anche una lounge Lufthansa, collocata al Terminal 1, su un’area di circa 500 metri quadrati.