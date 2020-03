Korean Air: cambi gratuiti per i voli fino al 25 febbraio 2021

12:12

Korean Air ha annunciato le nuove condizioni per i voli e i biglietti. Il vettore precisa che è consentito il cambio gratuito per tutti i biglietti acquistati dal 10 al 31 marzo e con partenza fino al 25 febbraio 2021. Verranno applicare solo le differenze tariffarie nel caso in cui si cambi classe di prenotazione.

Per i biglietti acquistati prima del 10 marzo 2020, i passeggeri potrebbero scegliere tra il cambio di itinerario con il rerouting fino alla destinazione finale oppure il rimborso senza penale.



Inoltre, il vettore ha annunciato di aver pubblicato le nuove tariffe per i voli su Giappone, Filippine, Cambogia, Indonesia, Nuova Zelanda e altre destinazioni; i prezzi sono validi per le prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2020 e le partenze fino al 31 maggio 2021.