Norwegian lascia temporaneamente a casa oltre 7.300 dipendenti

09:53

“A malincuore dobbiamo lasciare a casa temporaneamente oltre 7.300 lavoratori, ma non abbiamo scelta”. È direttamente il ceo di Norwegian Jacob Schram ad annunciare nuovi, pesanti, tagli per far fronte al dilagare della pandemia coronavirus.

Dopo aver lanciato un grido di allarme e chiesto al Governo norvegese interventi urgenti a sostegno del trasporto aereo, la compagnia annuncia ulteriori riduzioni dell’operativo, che, riporta TravelMole, lasceranno a casa circa il 90% della sua forza lavoro. "Quella che la nostra industria sta affrontando in questo momento è una situazione senza precedenti e critica - ha dichiarato il ceo -, in quanto ci stiamo avvicinando a uno scenario in cui la maggior parte dei nostri aerei sarà temporaneamente messa a terra”.



Il vettore assicura, però, di essere al lavoro per mantenere il maggior numero possibile di voli di linea per garantire che i clienti possano tornare immediatamente alle loro destinazioni di origine. "Comprendiamo che questa situazione sià stressante per i nostri clienti, ma voglio assicurare a tutti che stiamo lavorando 24 ore su 24 per garantire che tutti siano curati nel miglior modo possibile in questo momento”, ha concluso il ceo.