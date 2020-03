11:22

easyJet prova a reagire e passa al contrattacco guardando al dopo emergenza. E lo fa aprendo le vendite per la prossima stagione invernale facendo leva su due fattori determinanti per rilanciare il mercato: pricing e flessibilità.

Sono biglietti a tariffa fissa quelli che il vettore ha messo in campo anche per il mercato italiano a partire da oggi, con un pricing aggressivo (meno di 40 euro a tratta) per un tempo limitato con la volontà di smuovere le acque e ridare fiducia e speranza al settore.



Le garanzie

Non solo. Come spiega il chief commercial officer Robert Carey, “i passeggeri potranno prenotare con la certezza di avere la possibilità di modificare i loro piani di volo in caso di necessità senza alcun costo aggiuntivo”. Una garanzia che sarà utilizzabile fino al mese di febbraio del prossimo anno.



Ora i pacchetti

E domani la compagnia avvierà la seconda parte del progetto di rilancio, chiamando questa volta in campo la divisione Holildays che aprirà le vendite dei pacchetti vacanza anche in questo caso per la prossima stagione invernale.