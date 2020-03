Genova: voli speciali per i rimpatri dei croceristi

15:06

Tra sabato e lunedì scorso sono circa 1.300 i croceristi sbarcati in Liguria che sono stati riportati a casa grazie ai voli speciali in partenza dall’aeroporto di Genova. Di questi, 1.076 sono i passeggeri portati a Buenos Aires, circa 100 a Copenaghen, altrettanti per Amsterdam. Quattro le compagnie aeree impegnate per le operazioni: Neos, Danish Air Transport, Privilege e Alitalia.

“Al momento abbiamo un solo volo di linea giornaliero per Roma, con Alitalia, che garantisce l’accessibilità della nostra regione per chi ha necessità e urgenza di volare per motivi di salute, di lavoro o per chi deve rimpatriare - spiega Piero Righi, direttore generale della società di gestione del Cristoforo Colombo -. In questo momento svolgiamo un ruolo di servizio pubblico, più che commerciale. Tenere aperto l’aeroporto, seppure a regime ridotto, ci consentirà di riagganciare più velocemente la ripartenza dei traffici non appena si avvicinerà la fine dell’emergenza”.