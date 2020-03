di Adriano Lovera

08:03

Tra i pretendenti di Alitalia c'è anche Almaviva, a capo di una cordata di imprese del settore It, che ha espresso la "volontà di portare il contributo di consolidate esperienze d'impresa e competenze digitali, nell'ambito di un più ampio progetto di rilancio per il turismo e il made in Italy".

Il colosso di Marco Tripi, insomma, punta all'unione tra turismo e tecnologia e alla "completa digitalizzazione nella gestione dei servizi" come scritto in una nota.



Il profilo del gruppo

Almaviva, nota soprattutto per i suo call center, è un gruppo da 860 milioni di fatturato, ma l'assistenza commerciale in remoto genera la parte minore delle entrate (125 milioni in Italia, 250 all'estero) ed è l'unica divisione in perdita dal punto di vista operativo, mentre il focus risiede nella fornitura di servizi IT e cloud che porta al gruppo mezzo miliardo, a decine di clienti privati e pubblici.



Almaviva è tra le maggiori aziende in Italia per quanto riguarda i servizi dedicati alla mobilità, dallo sviluppo di app ai sistemi di bigliettazione elettronica, fino alla comunicazione all'interno dei treni.