Anche nelle stazioni romane arriveranno presto i termoscanner. La conferma è arrivata questa mattina dalla sindaca Virginia Raggi che su Facebook ha spiegato che i nuovi strumenti saranno installati nelle stazioni Termini, Tiburtina e Ostiense.

"Ringrazio Rfi per aver accolto questa proposta" ha detto Raggi precisando che "a breve anche alle persone che ancora devono venire a Roma per lavoro sarà misurata la temperatura, esattamente come accade negli aeroporti".



Quella dei termoscanner in stazione è una misura che la sindaca aveva sollecitato nei giorni scorsi: "I controlli della temperatura corporea dei passeggeri dei treni, in arrivo nelle principali stazioni ferroviarie della città, contribuirà a contenere la diffusione del coronavirus". A. D. A.