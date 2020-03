Royal Air Maroc, estesa a 12 mesi la validità dei voucher

08:47

In seguito alle evoluzioni della pandemia covid-19, Royal Air Maroc ha rivisto le policy commerciali. Per far fronte all’emergenza, la compagnia aerea ha introdotto misure speciali per assistere i clienti che viaggiano da e verso aree a rischio di esposizione.

È stato estesa a 12 mesi la validità dei voucher emessi come forma di rimborso. I voucher emessi fino al 26 marzo 2020 con validità iniziale di 6 mesi, avranno la validità estesa automaticamente di ulteriori 6 mesi.



Per quanto riguarda le prenotazioni, il vettore consente una modifica gratuita. Il cambio volo è consentito verso la stessa destinazione e con la stessa classe tariffaria. L’eventuale differenza tariffaria dovrà essere applicata.



I passeggeri interessati dalle misure speciali sono quelli in possesso biglietti emessi prima del 31 marzo 2020 compreso o passeggeri con voli annullati a causa della crisi covid-19 sull'intera rete Royal Air Maroc, esclusi i voli nazionali (biglietti premio inclusi), con data di viaggio programmata prima del 30 giugno 2020 incluso.



Il nuovo viaggio potrà essere programmato fino al 31 ottobre 2020, con la possibilità di estendere ulteriormente la data di ritorno per mantenere la stessa durata del soggiorno.