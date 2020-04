I senatori Usa scrivono ai vettori: “Rimborsate con denaro, non con voucher”

21:00

Un gruppo di senatori statunitensi avrebbe esortato le principali compagnie aeree a rimborsare i clienti in denaro e non con i voucher. Secondo quanto si apprende da TravelMole, i senatori avrebbero inviato una lettera ai ceo di 11 vettori.

Per i senatori (Elizabeth Warren, Ed Markey, Kamala Harris, Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Richard Blumenthal, Chris Murphy, Sheldon Whitehouse e Bob Casey) le compagnie aeree, avendo ricevuto miliardi in denaro dai contribuenti, avrebbero una “responsabilità morale” nei loro confronti.



"Riteniamo – hanno scritto nella missiva - che la vostra azienda abbia la responsabilità morale di fornire rimborsi reali, non buoni di viaggio, ai consumatori e di sostenere gli sforzi del Dipartimento di Stato per rimpatriare i cittadini americani che cercano di tornare a casa”.