Latam: voli passeggeri ridotti del 95% ad aprile

Anche Latam annuncia la riduzione della disponibilità dei posti volo per aprile. Per il mese di aprile la compagnia ridurrà i voli passeggeri del 95%, a causa della ridottissima domanda.

Per quanto riguarda i collegamenti internazionali, il gruppo non opererà voli sull’Europa; saranno operative invece le rotte tra Santiago e San Paolo, tra Santiago e Miami e Los Angeles e da San Paolo a Miami e New York.



Sul fronte dei voli domestici, Latam Airlines Brasil volerà in Brasile su 39 destinazioni ma con frequenze ridotte; in Cile, Latam Airlines manterrà i collegamenti verso 13 mete su 16 (sospesi i voli su Rapa Nui, Castro e Osorno). Sospesi invece i voli dalle filiali Latam in Perù, Argentina, Colombia ed Ecuador.