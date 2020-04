I dipendenti di British Airways in aiuto per l'emergenza Covid-19

15:21

Anche i dipendenti di British Airways si fanno avanti per fornire il proprio supporto a chi oggi è in prima fila per combattere gli effetti dell’epidemia del Coronavirus.

Due gli ambiti in cui potranno indirizzarsi chi vuole fornire il proprio contributo: in primis il sostegno diretto e indiretto nei confronti dei pazienti grazie agli skill maturati nel corso degli anni occupandosi in varie forme dei passeggeri, anche quelli in difficoltà.



Molto preziose potranno inoltre essere le conoscenze e le abilità di tutti coloro che in British Airways si occupano di logistica e che quindi potranno contribuire nello stoccaggio e nella cura dei materiali di prima necessità e medico.