Air Canada cancella i voli dell’estate per Milano e Venezia

11:55

Il blocco del mercato crocieristico, con i conseguente calo della domanda per il Nord Italia, ha spinto Air Canada ad aggiornare la propria programmazione dei voli sull’Italia.

Se inizialmente il vettore aveva deciso lo stop ai collegamenti per la nostra Penisola fino al 1 maggio ora, come già fatto nei giorni scorsi anche da American Airlines, ha prolungato il blocco fino a tutta l’estate 2020, con la sola eccezione del volo per Roma.



Secondo quanto riportato da italiavola.com, dunque, sono stati cancellati tutti i voli diretti su Milano Malpensa e Venezia dai Toronto e Montreal, mentre invece dal 24 giugno riprenderà il Toronto-Roma con B777-300ER da 450 posti e, a partire dal giorno dopo, il Montreal-Roma, effettuato sempre con B777. Entrambe le tratte saranno giornaliere.