Europcar, nuova tranche di finanziamenti da 31 milioni di euro

17:17

Dopo la prima tranche di 36 milioni di euro di finanziamento garantito al 70% dallo Stato spagnolo, Europcar Mobility Group annuncia una nuova linea di fondi con scadenza a tre anni per un importo globale di 31,25 milioni di euro che il Governo spagnolo concede per le due controllate operative nel Paese iberico, Europcar e Goldcar.

Denaro necessario per far fronte all’emergenza Covid-19, ma che non basta ancora: il Gruppo sta infatti portando avanti trattative con alcuni istituti di credito francesi per ottenere altri finanziamenti garantiti dallo Stato attraverso la Bpi. Analoghe procedure si stanno attuando per le filiali estere nei Paesi dove sono previste misure di sostegno a salvaguardia della liquidità.