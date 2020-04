Lufthansa Group: obbligo di mascherine a bordo degli aerei

15:08

Sarà operativa da lunedì 4 maggio la nuova normativa di Lufthansa, che renderà obbligatorio l’utilizzo a bordo di una mascherina che copra naso e bocca. Una protezione aggiuntiva per i passeggeri che sarà adottata anche da tutto il personale di bordo.

“Inoltre, la compagnia raccomanda ai passeggeri di indossarlo per tutta la durata del viaggio – spiega poi il vettore -, ovvero anche prima o dopo il volo in aeroporto, quando la distanza minima richiesta non può essere garantita senza restrizioni. Nonostante i numerosi adeguamenti delle procedure di servizio, non sempre è infatti possibile mantenere la distanza richiesta su un volo”.



Il provvedimento coinvolgerà tutte le compagnie del gruppo tedesco e sarà effettivo, in prima battuta, fino alla fine di agosto. Viene raccomandato l'uso di una maschera in tessuto riutilizzabile, ma sono possibili anche tutti gli altri tipi di coperture come semplici maschere monouso o sciarpe.