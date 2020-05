Iag: Willie Walsh terrà la guida di British, Iberia e Vueling fino a settembre

13:51

Willie Walsh resterà in sella al Gruppo Iag nel ruolo di ceo fino alla fine del mese di settembre. La decisione è stata annunciata nel corso della presentazione dei dati del primo trimestre dell’azienda a cui fanno capo British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus.

Il cambio della guardia con Luis Gallego, previsto inizialmente per la prima parte dell’anno, era stato messo in stand by con l’inizio dell’emergenza Covid-19 quando Walsh si era messo a disposizione per gestire quella che si è poi rivelata come la crisi peggiore per tutto il settore.



“Siamo grati a Willie Walsh per avere rinviato il suo pensionamento – ha commentato il board in una nota – in un momento in cui le compagnie aeree hanno bisogno della massima stabilità per concentrarsi nella risposta immediata alla crisi”.