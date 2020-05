Ethiopian Airlines torna a volare sulla Penisola

15:26

Dal prossimo 21 maggio riprenderanno i voli di Ethiopian Airlines per l'Italia. Inizialmente sarà operativo un collegamento alla settimana, già disponibile per le prenotazioni, ma nel caso in cui la domanda aumentasse, saranno prese in considerazione ulteriori operazioni di volo.



Tutti gli aeromobili di Ethiopian sono dotati di filtri antiparticolato ad alta efficienza che filtrano e ricircolano l'aria rimuovendo il 99,97% delle impurità. E per garantire un ambiente più sano a bordo gli aeromobili sono disinfettati con attrezzature e prodotti chimici approvati.

Ethiopian Airlines ha inoltre adottato alcune misure precauzionali. Tutti gli aeromobili sono dotati di kit per il rischio biologico, guanti, disinfettante per le mani e mascherine facciali per la sicurezza del personale e dell'equipaggio.



Per salvaguardare la salute, la compagnia richiede a tutti i clienti di portare la propria mascherina facciale, di mantenere la distanza sociale e di attenersi a un comportamento corretto evitando il contatto diretto.