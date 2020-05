Italo riparte: 8 servizi al giorno da domani e a giugno arriva Reggio Calabria

14:57

Italo riprende le operazioni e amplia il network. La compagnia ferroviaria ha annunciato che da domani, 20 maggio, opererà 8 servizi al giorno, tutto nel rispetto delle norme di sicurezza, con santificazione e disposizione a scacchiera dei viaggiatori.

Da domani, oltre ai 2 servizi tra Roma e Venezia, sono reintrodotte 6 partenze sulla direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli, con partenze da Milano alle 6:40, alle 10:40 e alle 15:40 e partenze da Roma alle 8:40, alle 15:40 e alle 17:40.



Con l’avvio dell’orario estivo, il 14 giugno, i servizi saranno raddoppiati e aumenteranno gradualmente per tutta la stagione.



Sempre dal 14 giugno, Italo aggiungerà anche nuove destinazioni, arrivando a Reggio Calabria senza cambi da Torino, Milno, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Saranno inserite fermate intermedie in corrispondenza dei luoghi di intesse come Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri. Le partenze da Torino saranno alle 5:23 e alle 13:19, mentre da Reggio i convogli partiranno alle 7:30 e alle 13:30.



A luglio inoltre saranno inseriti 6 nuovi servizi per Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona.