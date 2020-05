Emirates riparte e potenzia le misure di prevenzione e sicurezza

10:12

Emirates ha introdotto nuove misure di sicurezza e igieniche all’interno dei propri aerei e delle strutture a terra; le nuove procedure sono entrate in vigore ieri, insieme alla ripresa dei voli passeggeri verso nove destinazioni, fra le quali anche Milano.



“Emirates sta implementando una serie di misure completamente nuove in ogni fase del viaggio, al fine di migliorare i procedimenti di sanificazione di tutte le aree sensibili, ovvero quelle esposte ad un maggiore contatto – ha spiegato il coo della compagnia, Adel Al Redha -. Misure volte a garantire la sicurezza dei nostri clienti e dipendenti. Sebbene il rischio di contrarre un’infezione su un aereo sia già molto basso, abbiamo compiuto tutti gli sforzi possibili per riesaminare e riprogettare ogni singolo passaggio che compie un viaggiatore, dalla fase di check-in a quella di sbarco, per ridurre ulteriormente il rischio di contagio. Stiamo lavorando insieme a tutti le parti interessate per l’attuazione di tali misure. Inoltre, queste saranno suscettibili di modifiche dietro consiglio degli esperti”.

Nell’aeroporto internazionale di Dubai e sui voli diretti verso la capitale emiratina, Emirates ha messo a disposizione di tutti i passeggeri, gratuitamente, kit per l’igiene. Guanti e mascherine sono per tutti obbligatori all’interno dell’aeroporto di Dubai, mentre sui voli Emirates è necessario solo l’utilizzo della mascherina. All’arrivo in aeroporto la temperatura corporea di tutti verrà rilevata tramite scanner termici. Nell’aeroporto internazionale di Dubai sono state installate barriere protettive presso i desk del check-in e degli sportelli immigrazione. La misurazione della temperatura verrà poi effettuata anche agli operatori in transito dallo scalo di Dubai e ai clienti verrà distribuito al gate, prima di imbarcarsi sul nuovo volo, un kit di igiene aggiuntivo.



Anche la fase di imbarco è stata scaglionata secondo l’ordine di fila: verranno imbarcati prima i clienti delle ultime file, in gruppi ridotti. Tutto il personale di bordo a bordo è equipaggiato con dispositivi di protezione individuale e all’equipaggio si è aggiunta la figura del cabin service assistant, che opererà sui voli di durata superiore a un’ora e mezza assicurando la pulizia dei servizi igienici a intervalli di 45 minuti.

Non saranno più disponibili riviste o altro materiale di lettura. Oggetti per il comfort di volo come materassi, cuscini, coperte, cuffie e giocattoli saranno sigillati igienicamente. Per quanto riguarda la ristorazione di bordo, nelle classi premium saranno forniti ai passeggeri menù e liste di vini monouso. I pasti caldi saranno serviti insieme posate e stoviglie sterilizzate prima di ogni utilizzo.



Il bagaglio a mano dovrà essere alloggiato nella stiva e in cabina saranno ammessi solo oggetti essenziali.

Le cabine degli aerei sono state dotate di avanzati filtri per l’aria Hepa in grado di rimuovere il 99.97% dei batteri, polveri, allergeni e germi.