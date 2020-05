di Remo Vangelista

Le banche, non pervenute. Luca Patanè interviene attraverso TTG Italia per spiegare che gli istituti di credito non si sono ancora visti. Anzi, per essere giusti, si sono visti poco. “Diciamo che Intesa si è mossa prima e meglio di altri istituti di credito. Ma il sostegno alle imprese che tutti si attendevano tarda ad arrivare”.

Il presidente del gruppo Uvet ha già espresso la sua posizione in tutti gli ambienti ma sino a oggi le banche non hanno fornito la spinta necessaria alla ripresa.



“Abbiamo sentito dire per settimane che gli istituti di credito avrebbero concesso finanziamenti in modo rapido, aprendo i cordoni della borsa. A parte Intesa, ripeto, non ho notato grandi aperture. Abbiamo bisogno dei finanziamenti perché i segnali della ripresa del mercato arriveranno solo nel 2021”, ha aggiunto Patanè che oltre a tour operator e network di agenzie controlla anche la compagnia aerea Blue Panorama.



Proprio per quest’ultima potrebbero arrivare finanziamenti a fondo perduto presenti nell’ultimo decreto. Un pacchetto di aiuti dedicato anche a Neos e Air Dolomiti.