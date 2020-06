Riapre lo scalo di Perugia: nuovi voli su Paesi Bassi e Albania

10:13

Tornano i collegamenti sull’aeroporto di Perugia. Pur essendo aperto dal 25 maggio scorso, sullo scalo erano operativi solo i voli di aviazione generale e scuola volo, mentre ora saranno operativi anche collegamenti nazionali ed europei. Il primo volo atterrerà il prossimo 18 giugno, in arrivo da Tirana.

Per quanto riguarda lo schedule, sono previsti decolli verso Catania, Londra e Bruxelles, oltre a due voli la settimana per l’Albania, ogni giovedì e domenica. Tra le novità, il decollo dal 4 luglio per Rotterdam. Dal 21 luglio invece, si aggiungerà il terzo volo settimanale per Tirana: gli aerei Albawings (in codeshare con Blue Panorama) decolleranno ogni martedì.