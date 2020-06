10:32

Ore di tensione in casa Lufthansa. Dopo l’opposizione dell’azionista Heinz Hermann Thiele al piano di salvataggio da oltre 9 miliardi di euro, che vedrebbe lo Stato entrare nella compagine azionaria del Gruppo, nuove nubi sembrano affacciarsi all’orizzonte.

Pubblicità

Secondo quanto riportato dai media tedeschi e rilanciato da agenzianova.com, la prossima assemblea generale straordinaria del Gruppo Lh, programmata per il 25 giugno per votare il piano dell’Esecutivo di Angela Merkel, potrebbe rivelarsi un flop.



Futuro a rischio

In una lettera inviata ai dipendenti, infatti, il ceo Carsten Spohr avrebbe rivelato che all’assemblea si sarebbe finora registrato soltanto il 38% degli azionisti. Poco meno della metà.



Questo vuol dire che per approvare il piano Lufthansa avrà bisogno del voto di almeno due terzi degli azionisti registrati, invece della semplice maggioranza.



In caso di voto contrario e della mancanza di una valida alternativa per la salvezza si potrebbe aprire così la possibilità di una procedura di insolvenza.