Trenitalia leisure: le nuove rotte delle Frecce per l’estate 2020

10:58

Saranno in totale 38 le corse aggiuntive delle Frecce di Trenitalia, nella stragrande maggioranza dei casi inserite in ottica leisure anche per supportare la domanda Italia su Italia dell’estate 2020.

Tra le novità in pista da questi giorni comprendono il Frecciarossa Trieste-Roma, l'Udine-Milano, il Perugia-Torino e il Genova-Milano-Venezia, oltre al Frecciargento fra Vicenza e Roma. Dallo scorso fine settimana, inoltre, ha preso il via anche il prolungamento a Sapri, nel fine settimana, del Milano-Napoli con fermate nel Cilento.



“Un altro deciso passo – si legge in una nota di Trenitalia - che arriva dopo altre iniziative adottate per stimolare l’interesse di tanti nuovi potenziali viaggiatori con scelte forti e inedite che stanno riscuotendo grande attenzione. Come far costeggiare al Frecciarossa 1000 il litorale tirrenico di Liguria, Toscana e Lazio con un Milano-Roma versione balneare e inserire in orario le due coppie di Frecciarossa con 12 vetture tra Torino e Reggio Calabria”.