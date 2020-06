Vueling riparte all'insegna della massima sicurezza

10:59

Vueling ricomincia gradualmente a operare i collegamenti all’insegna della totale sicurezza per passeggeri ed equipaggio.

“Il benessere e la tutela di tutti i dipendenti e dei viaggiatori è la nostra priorità. In questi mesi, Vueling ha collaborato con gli organismi di regolamentazione e gli attori del settore per attuare tutte le procedure richieste. Oggi l’intera esperienza di viaggio è stata modificata e aggiornata nel rispetto delle nuove misure igieniche e sanitarie. Tutto questo con l’obiettivo di essere sempre vicini a tutti coloro che continuano a sceglierci per i loro viaggi contribuendo alla ripartenza del settore aeronautico” ha spiegato Charlotte Dumesnil, director of international markets development.

Con oltre 30 milioni investiti lo scorso anno nella digitalizzazione dei processi, Vueling offre oggi il servizio di check-in online e la possibilità di scaricare la carta di imbarco direttamente sul proprio smartphone. Tramite l’app della compagnia e il sito ufficiale è possibile inoltre verificare lo stato del proprio volo, rimanere aggiornati e sapere prima le documentazioni previste in base alla destinazione scelta.



Anche le aree di check-in e di imbarco in aeroporto sono quotidianamente sanificate secondo le indicazioni dell’Easa e il distanziamento sociale viene garantito tramite segnaletica e schermi di protezione tra i dipendenti e passeggeri. Il tutto, con obbligo di indossare mascherine protettive.

A bordo, i filtri degli aeromobili di Vueling rinnovano l'aria ogni 3 minuti, purificandola e miscelandola con aria fresca dall'esterno. Per garantire la massima purezza dell’aria all’interno dell’aereo, vengono utilizzati i filtri Hepa. La compagnia ha inoltre rafforzato la pulizia degli interni, sia in frequenza che utilizzando prodotti specificati da Aesa.