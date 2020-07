Lazio, la Regione chiede la sospensione dei voli dal Bangladesh per casi di Covid

11:47

Controlli intensificati nel Lazio per i voli provenienti dal Bangladesh. Dopo la registrazione di 39 casi di positività al Covid-19 sugli aerei provenienti da Dacca, l’unità di Crisi della Regione Lazio ha chiesto la sospensione dei voli provenienti dal Paese e screening urgenti su tutti i passeggeri arrivati nei giorni scorsi.

La Regione, si legge sui quotidiani nazionali, sta infatti predisponendo un’ordinanza per garantire che tutti i pax arrivati in Italia attraverso voli speciali provenienti dal Paese siano sottoposti a test sierologici e molecolari per isolare tempestivamente il virus e limitarne la circolazione.