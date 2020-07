Hertz punta tutto sulle brevi distanze

19:30

La filiale italiana di Hertz sgombera il campo da ogni dubbio sul suo stato di salute. E rilancia per la stagione estiva con nuove formule 'a consumo'.

Il colosso mondiale del rent a car, infatti, è coinvolto in un processo di ristrutturazione fallimentare negli Stati Uniti e in Canada, ma le rispettive società in Italia e in Europa non sono incluse nel procedimento e la loro attività procede normalmente. "Anzi, mai come quest'anno siamo ansiosi di accompagnare i turisti alla scoperta delle bellezze del nostro Paese" dice l'amministratore delegato di Hertz Italia, Massimiliano Archiapatti. Hertz ha lanciato una formula innovativa, la soluzione 'Pay per Drive'...(continua nella digital edition)