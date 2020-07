Wizz Air Abu Dhabi, svelate le prime 6 rotte

10:23

Due aerei e sei rotte. Sono questi i numeri con i quali prederà il via, da ottobre, l’avventura di Wizz Air Abu Dhabi. La controllata della low cost europea conferma così la decisione di non volere rinviare l’avvio delle operazioni nonostante l’emergenza mondiale.

Secondo quanto riportato da Simpleflying il vettore posizionerà sullo scalo emiratino due A321neo con i quali effettuerà voli su Alessandria in Egitto, Kutaisi in Georgia, Odessa in Ucraina, Yerevan in Armenia, Larnaca a Cipro e Atene in Grecia.



Nel corso della prima stagione invernale la compagnia punta a raggiungere quota 4 aerei basati sull’aeroporto di Abu Dhabi, anche se le ambizioni a più lungo termine sono molto più elevate.