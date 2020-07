Corsica Sardinia Ferries: via alle partenze per l'Elba

13:56

Sarà nuovamente operativa dal 18 luglio sulla linea Piombino-Portoferraio la Freccia Gialla di Corsica Sardinia Ferries.

L’imbarcazione, il cui nome è HSC Corsica Express Three, ha una capienza di 150 auto e una capacità di trasporto di 535 passeggeri, che viaggeranno nelle poltrone Business Class, disponibili senza il pagamento di alcun supplemento.

“Le sue caratteristiche - spiega Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale di Corsica Sardinia Elba Ferries - sono le tariffe competitive, ma anche la velocità, la frequenza e la comodità, grazie al tempo di traversata molto breve”. La programmazione prevede infatti fino a sei partenze al giorno da e per l’isola e la tratta viene coperta in soli 40 minuti.



A bordo l’osservanza dei protocolli anti-contagio è assicurata: i locali vengono igienizzati, seguendo una precisa procedura e utilizzando prodotti specifici e approvati, così come le superfici e gli arredi.