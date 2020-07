Flixbus riapre 280 rotte in Italia e si espande in Europa

08:00

FlixBus torna a viaggiare in Italia, dove ha riattivato 280 destinazioni, mentre avanza con un’espansione in Europa, inaugurando i primi collegamenti nel Regno Unito e in Estonia, Lettonia e Lituania. È inoltre tornato operativo dal 23 luglio in Germania il servizio di FlixTrain.

La rete italiana

Oltre alle destinazioni più gettonate, come Liguria, Riviera Romagnola e Puglia – aree, queste, che beneficeranno di speciali collegamenti estivi verso località di forte richiamo come Sanremo, Alassio, Noli e Varigotti nel Ponente Ligure, Milano Marittima, Cesenatico, Rimini, Riccione e Cattolica in Romagna e Otranto, Porto Cesareo, Santa Maria di Leuca e Gallipoli nel Salento – FlixBus consentirà ai bagnanti italiani di raggiungere con facilità anche numerosi centri balneari in Toscana (Viareggio), nelle Marche (come Porto Recanati e Civitanova Marche), in Abruzzo (come Alba Adriatica, Vasto e San Salvo), in Campania (Sorrento e Agropoli), in Molise (Termoli), in Basilicata (Policoro), in Calabria (come Sibari e Cirò Marina) e in Sicilia (Taormina).



Chi invece alla vivacità delle spiagge preferisce la tranquillità della montagna potrà usufruire dei collegamenti con alcune delle principali destinazioni della Val d’Aosta (Aosta e Courmayeur) e del Trentino-Alto Adige (Trento, Rovereto, Bolzano, Merano, Bressanone e Lana), sempre raggiungibili senza cambi e in tutta sicurezza.



“Mentre altrove si espande la rete dei collegamenti, in Italia dobbiamo operare a ranghi ridotti perché il nostro settore è stato abbandonato. Ad oggi, abbiamo ripreso servizio in tutte le regioni in cui eravamo attivi per garantire una copertura del territorio quanto più possibile omogenea, ma a queste condizioni non possiamo certo tornare alla capillarità di prima, né a operare con le stesse frequenze. Ci chiediamo se esista nel nostro Paese una strategia per attrarre investimenti nel settore dei trasporti”, ha affermato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia.