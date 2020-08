In volo con la top ten dei passeggeri più strani

21:00

Il tragitto in volo può trasformarsi in un’esperienza irripetibile, se si ha la fortuna/sfortuna di viaggiare accanto a personaggi strani. Ed ecco che nel loro libro ‘Apriti cielo!’ edito da bookabook, gli steward Franco Lombini e Mario Tadiello raccolgono storie e aneddoti che gli autori hanno collezionato in oltre vent’anni di servizio oltremanica.



I due autori hanno stilato la top 10 dei passeggeri più strani mai incontrati. Fra i più frequenti gli artisti, che in volo ritrovano la vena creativa e gli esibizionisti, che non hanno pudore nel manifestare la propria passione in pubblico.

E ancora, i ‘carpe diem’, che sognano l’upgrade in business e non hanno timore nell’accedere a un posto vuoto in piena notte con il rischio di essere scoperti. I previdenti cercano uscite di sicurezza, maschere per l’ossigeno e salvagenti e addirittura spesso indossano abiti fluorescenti per essere sicuri di essere avvistati e salvati per primi in caso di ammaraggio.



Il racconto prosegue con gli eterni indecisi, i claustrofobici, le cosiddette ‘mamme borderline’ e i passeggeri con problemi di identità. Perché in volo può accadere di tutto, anche di incontrare anziane signore che si credono gatte e iniziano a graffiare, soffiare e fare le fusa ai passeggeri dell’Economy.

A chiudere la carrellata dei personaggi più strani, le Ladies che in Economy chiedono servizi da First e gli alienati, che sono convinti di aver visto una navicella Ufo fuori dal finestrino.