09:39

Pubblicità





La lettera con cui l’Enac ha chiesto alle compagnie aeree che operano in Italia di dimostrare di essere in regola con le retribuzioni del nostro Paese è solo l’ultimo tassello di un quadri più complesso.



La crisi legata al Covid-19 ha esasperato la battaglia tra legacy e low cost. E ora lo scontro si sposta su un tema che ha sempre visto i vettori a basso costo nell’occhio del ciclone: gli stipendi.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto), viene analizzata la situazione del settore dei trasporti, uno dei comparti messi più a dura prova dalle varie restrizioni legate alla pandemia. E che ha visto complicarsi ulteriormente una relazione già tesa come quella tra compagnie tradizionali e vettori no frills.