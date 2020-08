Iata: una checklist sanitaria per le compagnie

09:25

Iata ha annunciato di aver messo a punto una checklist sanitaria per le compagnie aeree da utilizzare per valutare i protocolli anti-Covid.

Come riporta travelmole.com la ‘Iata health safety checklist for airline operators’ è in sostanza uno strumento di autovalutazione in linea con gli standard più aggiornati.



La speranza, come afferma anche il portale di informazione trade, è che l’operazione porti alla creazione di un vero e proprio standard a livello globale. Su questo fronte si stanno muovevo anche gli aeroporti, con la creazione di un programma standardizzato di ‘certificazione’ sanitaria presentato da Airpoirt Council International.