Ryanair: il taglio del 20% dell'offerta potrebbe non bastare

09:25

Ryanair potrebbe ridurre ulteriormente la sua capacità. La compagnia aerea, che secondo Preferente ha ripreso le operazioni con mille600 voli giornalieri, ha recentemente annunciato la cancellazione del 20% dei collegamenti programmati per i mesi di settembre e ottobre.

Tutto sembra indicare, secondo le dichiarazioni del direttore delle risorse umane Darrell Hughes, che il taglio potrebbe essere anche maggiore. La direzione della compagnia aerea starebbe infatti studiando ulteriori aggiustamenti dovuti all'aumento dei casi di Covid-19. “Stiamo affrontando un inverno molto incerto. Abbiamo ridotto una quantità significativa della nostra capacità ma il quadro è molto probabile che peggiori in modo significativo, soprattutto in Spagna", spiega Hughes.



La sospensione di più voli provocherebbe un nuovo aumento delle richieste di rimborso, con le problematiche connesse. A questo proposito, Hughes sottolinea come "abbiamo elaborato più del 90% dei rimborsi richiesti, in modo più lento di quanto avremmo voluto, ma abbiamo ricevuto un volume di decine di milioni d domande rispetto alle abituali decine di migliaia. Ad oggi abbiamo versato oltre 800 milioni di euro di rimborsi e abbiamo quasi finito".