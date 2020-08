Sas, dall'inverno più voli in Europa, Asia e Stati Uniti

08:00

Per il prossimo autunno, Sas continuerà ad aumentare il numero di voli e ad aprire rotte verso più destinazioni in Europa, Stati Uniti e Asia per soddisfare la domanda di viaggi e trasporti verso la Scandinavia.

Pubblicità

I voli di Sas in Svezia, Norvegia e Danimarca copriranno quasi l'intera rete nazionale quando la compagnia riprenderà i suoi voli da Stavanger a Trondheim e da Stoccolma a Ronneby e Sundsvall.



Per soddisfare la domanda anche di viaggi d'affari in Europa, Sas sta poi aumentando il numero di voli, aggiungendo 18 rotte verso i principali mercati europei, come da Copenaghen a Parigi, da Stoccolma a Francoforte e da Oslo a Bruxelles.



Alla fine di settembre, Sas prevede, previa approvazione del Governo, di avviare i suoi voli intercontinentali verso l'Asia e volare da Copenaghen a Shanghai una volta alla settimana.

Ciò significa che Sas sarà nuovamente in grado di proporre dall’autunno voli su tutta la rete in tutti e tre i continenti in cui opera. La compagnia sta inoltre implementando il numero di voli per New York da Copenaghen, portandoli fino a partenze giornaliere. Riprenderanno poi i voli da Copenaghen a Washington, con due frequenze settimanali da metà settembre e resterà invariato il numero di voli per Chicago e San Francisco.



In quanto permane ancora incertezza in merito all’evoluzione della pandemia, fino al 15 gennaio Sas offre ai viaggiatori la possibilità fino a 16 giorni prima della partenza di trasformare un biglietto di viaggio internazionale in un voucher.