Ryanair immette azioni per 400 milioni di euro

11:55

Ryanair va alla ricerca di cash per continuare a mantenere robusta la propria liquidità anche in vista delle scadenze sui bond lanciati in passato e che ora sono previsti per la primavera del prossimo anno.

La mossa attuale prevede l’immissione sul mercato di azioni per circa 400 milioni di euro, ma la compagnia non esclude di ricorrere a nuovi strumenti, come quello dei bond appunto: la liquidità, infatti, potrebbe servire anche per cogliere opportunità sul mercato in questa fase molto complessa. Non si escludono quindi anche eventuali nuove acquisizioni.



In passato il ceo Ryanair Michael O'Leary, dopo il completamento delle operazioni di Lauda e di Malta Air, aveva spiegato che la compagnia restava aperta a operazioni di consolidamento, puntando in particolare a piccole realtà da fare crescere all’interno del gruppo.