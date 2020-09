Brexit: il sindacato Uk dei piloti chiede chiarezza sugli accordi

15:07

Gennaio si avvicina rapidamente, ma a quanto risulta gli accordi in vigore per i viaggi tra Uk ed Europa sono ancora da chiarire. Il sindacato inglese dei pilot, Balpa, ha chiesto al Governo inglese i dettagli su come funzioneranno i voli con il continente dopo Brexit.

Le domande, come riporta travelmole.com, riguardano non solo i voli in sé ma anche le licenze dei piloti e i contratti di lavoro. Insomma, al sindacato non basta il ‘no deal’ ma chiede maggiori rassicurazioni su alcuni aspetti che riguardano i dipendenti delle compagnie aeree.



Balpa ha anche sottolineato la necessità della maggior chiarezza possibile in un periodo incerto come questo.