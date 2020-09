Emirates, rimborsi ai clienti per 1,4 miliardi di dollari

08:33

Una media di mille dollari a biglietto per un totale di 1,4 miliardi di dollari. È questa la cifra dei rimborsi effettuati da Emirates ai propri clienti, per un totale di 1,4 milioni di passeggeri che avevano fatto richiesta. Operazioni che ha consentito alla compagnia di smaltire il 90 per cento delle richieste fino alla fine di giugno.



“Ci stiamo impegnando al massimo per far fede alla promessa fatta ai nostri clienti - commenta il presidente Tim Clark - e stiamo facendo del nostro meglio per gestire una richiesta di rimborsi senza precedenti, generata dalla pandemia. La maggior parte delle pratiche sono semplici da gestire e verranno risolte velocemente. Tuttavia ci sono situazioni più complesse che richiedono più tempo per poter essere analizzate dal nostro team”.