Air Europa: sempre più vicino il salvataggio con capitale statale

09:00

Il salvataggio pubblico di Air Europa vede in primo piano l’opzione che sia lo Stato a diventare principale azionista della compagnia aerea ora di proprietà della famiglia Hidalgo.

Come riportato da Preferente, questa possibilità sarebbe dovuta al fatto che le banche non vogliono correre maggiori rischi e che la compagnia aerea parte del Gruppo Globalia sarebbe già troppo indebitata rispetto al proprio patrimonio. Di conseguenza, l'apporto di fondi ritenuto più conveniente dal punto di vista finanziario sarebbe quello dei prestiti partecipativi. Il prestito partecipativo è una delle formule che prevede il salvataggio con aiuti pubblici forniti dalla Società statale delle partecipazioni industriali (Sepi). Si tratta di un'opzione che si sta rafforzando poiché secondo El Confidencial, se lo Stato contribuisse con 500 milioni di prestiti ad Air Europa, la società potrebbe rimettersi in pista.



Secondo il media, “le istituzioni finanziarie non vogliono correre maggiori rischi con il settore turistico in generale e con Air Europa in particolare, a meno che il Governo no conceda nuovi prestiti accollandosi l'intero rischio”. Se invece che ai prestiti partecipativi si ricorresse all’iniezione diretta di denaro, lo Stato diventerebbe il principale azionista di Air Europa.



Il salvataggio di Air Europa con denaro pubblico dello Stato spagnolo viene osteggiato da compagnie come Plus Ultra in Spagna e Ryanair in Europa, che chiedono che questi aiuti possano essere validi per tutti.