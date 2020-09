Aeroporto di Francoforte: test per oltre 10mila passeggeri al giorno

14:21

Lufthansa ha ampliato il suo centro di test Covid-19 all'aeroporto di Francoforte dopo aver eseguito oltre 150mila tamponi in luglio e agosto.

Attualmente lo scalo è in grado di testare più di 10mila passeggeri al giorno, con il 97% dei risultati che in agosto è giunto entro le entro 24 ore.



Come riportato da TTG Media, l’operazione viene gestita con il partner commerciale Centogene ed è stata avviata a giugno. In media, solo l'1% dei campioni prelevati è risultato positivo nelle ultime sei settimane. La compagnia erea ha reso noto che “I passeggeri che si sono registrati in anticipo hanno aspettato circa 20 minuti prima di essere testati. La maggior parte di questi passeggeri viaggiava dalla Spagna, seguita da Stati Uniti, Turchia e Croazia. Circa 50mila di questi passeggeri sono stati testati prima della partenza verso paesi tra cui Cina e Dubai, dove è obbligatorio un risultato negativo per l'ingresso".



Da metà agosto è stato aperto anche un centro di prova aggiuntivo all'aeroporto di Amburgo. In media, sono stati effettuati circa 4mila 500 test al giorno a Francoforte nei mesi di luglio e agosto, con una capacità più che raddoppiata.