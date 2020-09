Singapore Airlines, maxi taglio alla forza lavoro in arrivo

10:12

Arriva un drastico taglio alla forza lavoro da parte di Singapore Airlines. Il gruppo asiatico si prepara infatti a ridurre l’organico di 4.300 unità. Una decisione presa, si legge in una nota della compagnia, “alla luce della lunga strada verso la ripresa che il settore aereo globale dovrà intraprendere a causa dell'impatto del Covid-19 e dell'urgente necessità per le compagnie aeree del Gruppo di adattarsi ad un futuro incerto”.

Il Gruppo prevede di operare al di sotto del 50 per cento della propria capacità alla fine dell’anno fiscale 2020/21 rispetto ai livelli pre-Covid. I tagli al personale saranno distribuiti tra Singapore Airlines, SilkAir e Scoot. “Questo ridimensionamento conclude la nota - è stato mitigato da un congelamento delle assunzioni implementato nel marzo 2020, posizioni aperte che non sono state occupate, un programma di pensionamento anticipato per il personale di terra e i piloti e un programma di congedo volontario per l'equipaggio. Complessivamente, queste misure hanno consentito al Gruppo una riduzione di circa 1.900 posizioni”.