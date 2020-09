Boeing: emersi altri problemi ai B787 Dreamilner

21:00

Questa volta il difetto riguarderebbe lo stabilizzatore verticale e, a differenza di quello orizzontale, il cui problema era stato rilevato nei giorni scorsi, la questione sarebbe più seria. Non tanto per la sua risoluzione, quanto perché interesserebbe ben 700 modelli attualmente in servizio.

È uno stillicidio quello che sta interessando la Boeing, già alle prese con perdite miliardarie per la crisi derivante dal coronavirus e dopo il colpo del B737 Max. Era di ieri la notizia dei problemi rilevati al B787 Dreamliner, oggi però la situazione si sarebbe aggravata in seguito ai controlli avviati dalla Faa, che avrebbero appunto fatto emergere nuove ‘falle’, sulle quali sarà necessario intervenire al più presto, anche se, secondo quanto riportato da Simpleflying, i difetti non metterebbero a rischio la sicurezza dei passeggeri.