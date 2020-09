Eurowings rimpiazza Ryanair a Düsseldorf

09:41

Si potrebbe aprire una battaglia senza esclusione di colpi in Germania tra compagnie aeree low cost. Le avvisaglie si sono avute ieri quando, dopo che Ryanair ha ufficializzato la chiusura della base di Düsseldorf come aveva già fatto con quella di Stoccarda, Eurowings ha annunciato l’ampliamento del network con l’orario invernale proprio sullo scalo di Düsseldorf.

La rete di destinazioni coperta dalla low cost guidata da Michael O’Leary si indirizzava in particolare verso le destinazioni leisure di Spagna, in particolare Baleari e Canarie, e Grecia. Ed è su queste direttrici che ha deciso di inserirsi la controllata del Gruppo Lufthansa, che ha annunciato di avere in programma di coprire il 95 per cento delle rotte chiuse.



Nella conferenza stampa di presentazione non è stato per nulla morbido il ceo di Eurowings Jens Bischop, che ha spiegato come i casi di Düsseldorf e Stoccarda sono solo l’inizio della fine del modello ultra low cost in Germania. “Invece di mettere in difficoltà gli standard sociali e offendere competitor e clienti, noi offriamo affidabilità, onestà e prospettive a lungo termine – ha detto con un chiaro riferimento a Ryanair -. In tempi di crisi i clienti non sono alla ricerca di biglietti a 5 euro, ma mai come ora di una compagnia di cui potersi fidare”.